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पीड़िता की मां के मुताबिक शुक्रवार को उनकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। दोपहर करीब एक बजे युवक उनके घर पहुंच गया। बेटी को पकड़ लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते मनमानी की। चीखने-चिल्लाने की कोशिश करने पर मुंह दबा दिया। उनके घर लौटने पर पीड़िता ने युवक की करतूत बताई। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे।घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार और एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा भी मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजन से जानकारी ली। डीसीपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।