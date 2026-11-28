Agra News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, फैला तनाव
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:56 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:56 AM IST
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यमुनापार (आगरा)। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर घर में किशोरी को अकेली देखकर मोहल्ले का युवक घुस गया। आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। दूसरे संप्रदाय के युवक की इस करतूत की खबर लगते ही तनाव फैल गया। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
पीड़िता की मां के मुताबिक शुक्रवार को उनकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। दोपहर करीब एक बजे युवक उनके घर पहुंच गया। बेटी को पकड़ लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते मनमानी की। चीखने-चिल्लाने की कोशिश करने पर मुंह दबा दिया। उनके घर लौटने पर पीड़िता ने युवक की करतूत बताई। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे।
घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार और एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा भी मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजन से जानकारी ली। डीसीपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।
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पीड़िता की मां के मुताबिक शुक्रवार को उनकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। दोपहर करीब एक बजे युवक उनके घर पहुंच गया। बेटी को पकड़ लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते मनमानी की। चीखने-चिल्लाने की कोशिश करने पर मुंह दबा दिया। उनके घर लौटने पर पीड़िता ने युवक की करतूत बताई। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे।
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घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार और एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा भी मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजन से जानकारी ली। डीसीपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।
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