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खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एसएसआर के तहत घर-घर सर्वेक्षण, फॉर्म-6 के संग्रहण और डिजिटाइजेशन में लापरवाही पर छह कर्मियों का वेतन-मानदेय रोका गया है। इनमें मीनाक्षी, संतोष कुमार, सुनील भारती, गौरी, अनुदेशक राधा वर्मा और प्रधानाध्यापक महेश चंद शामिल हैं।वहीं, बाह विधानसभा क्षेत्र में पांच पर कार्रवाई हुई। इनमें अनिल, नीरज देवी, श्रीकांत दुबे, बिजेंद्र सिंह और इंद्र कुमार शामिल हैं। इन पर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है।बीएसए ने बताया कि वित्त एवं लेखाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों और बिल लिपिकों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित शिक्षकों को नवंबर का वेतन-मानदेय न दिए जाए। कार्रवाई की जानकारी डीएम और संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है।बूथ पर पहुंचे ही नहीं तीन शिक्षकविधानसभा क्षेत्र-90 आगरा ग्रामीण में एसएसआर के अभियान में तीन शिक्षक बूथ पर ही नहीं पहुंचे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने तीनों शिक्षकों का नवंबर का वेतन रोक दिया। निरीक्षण के दौरान मीना भारती (बूथ संख्या 131), नीलम राव (बूथ संख्या 176) और संदर्भ सिंह (बूथ संख्या 432) से गायब मिले। तीनों को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है।