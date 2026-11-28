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सुबह करीब 11 बजे स्टाफ क्लब के नेतृत्व में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र पैदल मार्च करते हुए राजामंडी स्टेशन स्थित कॉलेज के खेल मैदान पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। दोपहर तक मेट्रो के सक्षम अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी स्टेशन के भीतर घुस गए और नारेबाजी करने लगे। वहां फोर्स पहुंच जाने पर एमजी रोड पर वाहनों को रोक दिया गया।स्थिति बिगड़ती देख कई थानों का पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात पुलिस की मदद से जाम खुलवाया। प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों व मेट्रो परियोजना निदेशक अरविंद कुमार राय से वार्ता की। परियोजना निदेशक के सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन के बाद कॉलेज प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए धरना स्थगित किया। वहीं नगर मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला ने भी प्राचार्य व स्टाफ क्लब के साथ बैठक कर 30 नवंबर को पैमाइश तय की है।खसरा नंबर और जमीन के उपयोग पर टकरावप्राचार्य प्रो. सीके गौतम का आरोप है कि अनुमोदित स्थल से हटकर कॉलेज की ऐतिहासिक भूमि और खेल मैदान पर कार्य हो रहा है, जबकि शहीद भगत सिंह छात्रावास की भूमि भी बिना मुआवजे के ली गई। उनके अनुसार, तत्कालीन डीएम के पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट में ग्राम चक अब्बवल के गाटा संख्या 255 और 286-क से कुल 1953.963 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित होने का उल्लेख है, लेकिन मौके पर जहां स्टेशन बना है वहां खसरा संख्या 281 और 282 हैं। गाटा संख्या 286 राजामंडी मुख्य बाजार की तरफ है, जिसका स्वामित्व अभिलेखों में कॉलेज के नाम दर्ज है और हाउस टैक्स भी जमा होता है। स्टाफ क्लब के सचिव डॉ. आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि तीन साल से विद्यार्थी खेल मैदान से वंचित हैं।कागज में 286, मौके पर 281 और 282 का दावाविवाद का दूसरा बड़ा पहलू गाटा संख्या 286 है। प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने बताया कि जिस जगह को रिकॉर्ड में गाटा संख्या 286 बताकर आवास और बाउंड्रीवॉल की बात कही जा रही है, जहां राजामंडी की तरफ मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। वह वास्तव में खसरा नंबर 281 और 282 हैं। गाटा संख्या 286 राजामंडी से भारत टॉकीज की ओर जाने वाले मार्ग की तरफ है। खसरा नं 287 पर धर्मलोक होटल निर्मित है और खसरा नं. 286 राजामंडी मुख्य बाजार है, जो एक रास्ता है और अभिलेखों में स्वामित्व आगरा कॉलेज के नाम दर्ज है। इस पर अक्तूबर 2026 में जिलाधिकारी को पत्र भी दिया जा चुका है। अब जिला प्रशासन ने मौके की स्थिति और अभिलेखों का मिलान कराने का निर्णय लिया है।यूपीएमआरसी का पक्ष, निर्माण के बाद लौटाएंगे जमीनविवाद पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने कहा कि शासन ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमीन हस्तांतरित की है और किसी भूमि पर स्थायी कब्जा नहीं किया जा रहा। भूमिगत स्टेशन निर्माण के लिए ली गई जमीन अस्थायी है। केवल प्रवेश व निकास द्वार के लिए कुछ हिस्सा स्थायी रहेगा। क्रीडांगन में अनुमति के अनुसार स्थायी निर्माण होगा, बाकी जमीन यथास्थिति कॉलेज को लौटा दी जाएगी। स्टेशन पर पार्किंग विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।