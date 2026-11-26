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विधायक चाैधरी बाबूलाल ने बताया प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, आगरा की कार्ययोजना में भेजे गए प्रस्तावों में से नौ महत्वपूर्ण मार्गों को स्वीकृति मिली है। किरावली से रुनकता मार्ग की विशेष मरम्मत, एनएच-11 से राजस्थान सीमा वाया महदऊ मार्ग पर सीसी निर्माण, एनएच-11 से कुर्रा नगला ब्राह्मण होते हुए डाबली मार्ग तथा मोरी-अकौला मार्ग पर सीसी निर्माण शामिल है। इसके अलावा अछनेरा-भरतपुर मार्ग के किलोमीटर 13 से तुरकिया, इमलाबदा, रसूलपुर, मोहम्मदपुर एवं सहनपुर मार्ग पर सीसी निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से सिकंदर बसैरी बयारा मार्ग का निर्माण, अछनेरा जुड़ावई मार्ग की विशेष मरम्मत तथा किरावली-रायभा मार्ग से मांगरौल गुर्जर मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। विधायक ने कहा किसानों, व्यापारियों और आमजन को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होने से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

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फतेहपुर सीकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से क्षेत्र के नौ प्रमुख मार्गों की विशेष मरम्मत एवं सीसी निर्माण कार्यों के लिए 8 करोड़ 58 लाख 35 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में नौ सड़कों का कायाकल्प होगा।