विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

अंकुरित होने से पहले ही फसलें पानी में डूब जाने से किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों का आरोप है कि नहरों, रजवाहा और माइनरों की समय पर सफाई नहीं कराई गई। कई जगहों पर घास, जलकुंभी और गाद जमा होने के बावजूद विभाग ने जल्दबाजी में पानी की मांग कर दी। जब नहरों में पानी आया तो रास्ता अवरुद्ध होने से जलस्तर बढ़ा, ओवरफ्लो हुआ और पटरियां टूट गईं।ताजा मामला बृहस्पतिवार का है, जब आगरा टर्मिनल से निकलने वाले इरादत नगर रजवाहा की पटरी टूट गई। इससे शमसाबाद क्षेत्र के बीकापुर गांव के 20 से अधिक किसानों की करीब 300 बीघा आलू की फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद किसानों ने खुद ही एकजुट होकर पानी रोकने का प्रयास किया। इससे दो दिन पहले अछनेरा ब्लॉक के गोबरा गांव में एसएस ब्रांच नहर और कीठम स्कैप (कीठम गांव) पर सफाई के अभाव में पटरी टूटने से 20 से अधिक किसानों की करीब 150 बीघा फसल डूब गई थी।फोटो वर्जन :पिछली फसल में पहले ही घाटा हो चुका था और इस बार बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर बुआई की थी। खेत में पानी भरने से सब चौपट हो गया। - महेश शर्मा, बीकापुरपानी छोड़ने से पहले किसी अधिकारी ने यह तक नहीं देखा कि नहर की सफाई हुई है या नहीं। यदि समय पर सफाई हो जाती तो यह स्थिति नहीं बनती। - यशपाल सिंह, बीकापुरवर्जन :नहर में पानी अधिक आने के कारण माइनर टूटी है। सूचना मिलते ही विभाग की टीम को मौके पर भेजकर कटाव को रोक दिया गया है। - नीरज कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभागबीकापुर पहुंचे नेताकिसानों के नुकसान की सूचना मिलते ही बीकापुर में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। भाजपा नेता मोहन सिंह चाहर, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रदीप भाटी और सपा नेता राजेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर नुकसान का सही आकलन कराने, पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने और पटरी टूटने के कारणों की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।