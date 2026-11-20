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राजस्थान के कोटा स्थित मानसरोवर कॉलोनी, रायपुरा निवासी गजेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया उनकी बहन कमलेश की शादी करीब 25 वर्ष पहले जनूथा के अशोक से हुई थी। बुधवार को उन्हें अन्य लोगों के माध्यम से बहन की जलकर मौत होने की सूचना मिली। उनके पहुंचने से पहले ही आनन-फानन में ससुरालीजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वह और अन्य परिजन कोटा से ट्रेन के जरिए जनूथा पहुंचे, तो घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। इसी परिवार में ब्याही उनकी दूसरी बहन आशा भी घर पर मौजूद नहीं थी। गजेंद्र ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल सुरक्षित कराने की मांग की है। पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। एसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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अछनेरा। थाना क्षेत्र के गांव जनूथा में बुधवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गयी। मृतका के भाई ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ अछनेरा थाने में तहरीर देकर ससुरालियों पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने और बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है।