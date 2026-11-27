विज्ञापन



पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी में 9.26 करोड़ रुपये की लागत से इल्यूमिनेशन, ऑडियो सिस्टम एवं थ्री-डी मैपिंग के साथ लाइट एंड साउंड की स्थापना का कार्य कराया गया है। इसके साथ ही यमुना किनारा रोड पर यमुना बैंक की ओर स्थित काली माता मंदिर पर 2.78 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया जाएगा। विज्ञापन

पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी में 9.26 करोड़ रुपये की लागत से इल्यूमिनेशन, ऑडियो सिस्टम एवं थ्री-डी मैपिंग के साथ लाइट एंड साउंड की स्थापना का कार्य कराया गया है। इसके साथ ही यमुना किनारा रोड पर यमुना बैंक की ओर स्थित काली माता मंदिर पर 2.78 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया जाएगा।

आगरा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फतेहपुर सीकरी और यमुना किनारा रोड पर कराए गए विकास व सौंदर्यीकरण कार्यों का शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और आगरा विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में शाम 6 बजे आयोजित कार्यक्रम में मंत्री फतेहपुर सीकरी के दीवान-ए-आम स्मारक परिसर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।