Agra News: वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मृति द्वार का उद्घाटन
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:37 PM IST
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फतेहपुर सीकरी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की स्मृति में रूपवास रोड स्थित श्रीराम मंदिर के पास नवनिर्मित भव्य स्मृति द्वार का उद्घाटन किया गया। नगर पालिका चेयरमैन शबनम मोहम्मद इस्लाम, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुड्डू चाहर, अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी एवं अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रदेश महामंत्री लाल सिंह लोधी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रदेश महामंत्री लाल सिंह लोधी ने कहा स्मृति द्वार वीरांगना के गौरवशाली इतिहास और उनके सम्मान का प्रतीक बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी ने कहा स्मृति द्वार के निर्माण से नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और बलिदान की जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर हरिओम लोधी, विनोद सामरिया, सरला राजपूत, नाैनिहाल सिंह, लोकन राजपूत, शकील उस्मानी, डंबर सिंह, अशोक लोधी, खरग सिंह, मिथुन लोधी मौजूद रहे। संचालन महावीर सिंह वर्मा ने किया।
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