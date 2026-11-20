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एसएन के सर्जरी विभाग में औसतन रोजाना 250 से अधिक मरीज आ रहे हैं, जिनमें 75 से 85 मरीज पाइल्स संबंधी बीमारी के हैं। 25 से 45 साल के मरीजों से पूछताछ में सामने आया कि वे सप्ताह में 3 से 5 दिन फास्टफूड खाते हैं, 5 से 8 घंटे तक बैठकर काम करते हैं, पानी कम पीते हैं और धूम्रपान व तंबाकू की लत के शिकार हैं। इससे पेट का हाजमा बिगड़ रहा है और पाइल्स की परेशानी बन रही है। इनमें 15 से 20 फीसदी मरीजों की बीमारी बढ़ी हुई मिली। वहीं, तीन से पांच फीसदी मरीज 14 से 20 साल की उम्र के भी हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह फाइबर युक्त भोजन के बजाय फास्टफूड की लत पाई गई। राहत की बात यह है कि खानपान में सुधार और दवाओं से अधिकांश मरीजों की परेशानी ठीक हो रही है।बड़ी आंत को भी रहता है खतरालंबे समय तक कब्ज पाइल्स की सबसे बड़ी वजह है। गुदा से रक्तस्राव होना पाइल्स के अलावा एनल फिशर, आंतों की सूजन की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में बड़ी आंत का कैंसर होने का भी खतरा है। पेट दर्द रहना और बार-बार शौच जाने की स्थिति है तो जांच जरूर कराएं।डॉ. करन रावत, वरिष्ठ सर्जन, एसएन मेडिकल कॉलेजमोबाइल लेकर शौचालय में अधिक समय न बिताएंयुवाओं में मोबाइल लेकर शौचालय में काफी समय बिताने की लत लग गई है। इससे मस्सों पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। खानपान और दिनचर्या खराब होने के साथ ऐसे लोगों में मर्ज बढ़ी हुई मिल रही है। कई बार दवाओं से बीमारी ठीक नहीं होने पर ऑपरेशन भी करना पड़ रहा है।डॉ. अमित श्रीवास्तव, अध्यक्ष आगरा सर्जंस एसोसिएशनएसएन में लेजर विधि से निशुल्क ऑपरेशनएसएन मेडिकल कॉलेज में पाइल्स का लेजर विधि से निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा है। इसके लिए मरीज सर्जरी विभाग में एक रुपये का पर्चा बनवाकर दिखा सकते हैं।इन बातों का रखें ध्यान:शौचालय में तीन मिनट से अधिक समय बिताने से बचें।सुबह शौच से पहले दो-तीन गिलास गुनगुना पानी पिएं।फल, हरी सब्जी, सलाद समेत पौष्टिक भोजन करें।फास्टफूड, तले हुए भोजन की लत न लगाएं।वजन न बढ़ने दें, हर 40 मिनट बैठने के बाद कुछ देर टहलें।तंबाकू, पान मसाला न खाएं, फाइबरयुक्त भोजन बढ़ाएं।