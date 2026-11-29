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दंगल में 5,100 रुपये की महिला कुश्ती दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। इसमें अकोला (आगरा) की गामिनी चाहर ने इटावा की लक्ष्मी को जोरदार पटखनी देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पांच हजार रुपये के मुकाबलों में नकुल ने आजाद को और भारत ने अजय को शिकस्त दी, जबकि फिरोजाबाद के मनोज और ग्वालियर के श्याम पहलवान का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं, 3,100 रुपये की शुरुआती कुश्ती में धौलपुर के विजय भदौरिया ने पलवल के सुंदर पहलवान को हराकर जीत दर्ज की। विज्ञापन

दंगल में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत प्रशासक डॉ. मंजू भदौरिया, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से विजेता पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। साथ ही जिला पंचायत प्रशासक ने मेले के औपचारिक समापन की घोषणा की। इस दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन, मेलाधिकारी मासूम रजा, इंजीनियर लव कुमार, सुभाष कुमार, धारा सिंह, लाला सिंह चौहान, बीटू भदौरिया, संजय आदि मौजूद रहे। दंगल में 5,100 रुपये की महिला कुश्ती दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। इसमें अकोला (आगरा) की गामिनी चाहर ने इटावा की लक्ष्मी को जोरदार पटखनी देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पांच हजार रुपये के मुकाबलों में नकुल ने आजाद को और भारत ने अजय को शिकस्त दी, जबकि फिरोजाबाद के मनोज और ग्वालियर के श्याम पहलवान का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं, 3,100 रुपये की शुरुआती कुश्ती में धौलपुर के विजय भदौरिया ने पलवल के सुंदर पहलवान को हराकर जीत दर्ज की।दंगल में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत प्रशासक डॉ. मंजू भदौरिया, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से विजेता पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। साथ ही जिला पंचायत प्रशासक ने मेले के औपचारिक समापन की घोषणा की। इस दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन, मेलाधिकारी मासूम रजा, इंजीनियर लव कुमार, सुभाष कुमार, धारा सिंह, लाला सिंह चौहान, बीटू भदौरिया, संजय आदि मौजूद रहे।

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बटेश्वर (आगरा)। बटेश्वर लोक मेला के अंतिम दिन शनिवार को अखाड़े की मिट्टी पर पहलवानों का ऐसा दमखम दिखा कि दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। जिला पंचायत की मेजबानी में हुए कुश्ती दंगल का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला एक लाख रुपये की इनामी राशि के लिए हरियाणा के भोला कासनी और दिल्ली के सुमित के बीच लड़ा गया। कांटे की टक्कर में भोला कासनी ने सुमित को चारों खाने चित कर एक लाख रुपये का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं दंगल का मुख्य आकर्षण महिला पहलवानों की कुश्ती रही।दंगल के मुकाबलों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। 31 हजार रुपये की कुश्ती में खेरागढ़ के हरेंद्र पहलवान ने पलवल के यामवीर को धूल चटाई। वहीं, 21 हजार रुपये के मुकाबले में दिल्ली के मन्नू और ग्वालियर के कौशल के बीच कड़ी जोर-आजमाइश हुई, लेकिन मुकाबला बराबरी पर छूटा। 15 हजार की कुश्ती में फिरोजाबाद के विक्रम ने फिरोज को पटखनी दी, जबकि 11 हजार रुपये के मुकाबले में सेमरा के सुरेश ने राहुल को चित किया। इसके अलावा 7 हजार रुपये की कुश्ती में करुआ ने दीपू पहलवान को मात दी।