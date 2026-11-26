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मुख्य दूज स्नान पर्व पर सुबह 7.30 बजे करीब चारों संप्रदायों के नागा साधु-संत पांचवें महाकुंभ के जनक आचार्य महामंडलेश्वर बाबा बालकदास महाराज के शिविर पर एकत्रित हुए। सभी संतों का माला पहनाकर सत्कार किया गया। यहां से सभी संत मुख्य बटेश्वर नाथ ब्रह्मलाल मंदिर पहुंचे। यहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नागा साधु-संतों ने तीर्थ की सप्तकोसी परिक्रमा शुरू की। हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए साधु-संत शौरीपुर मार्ग, राजमाता मंदिर, वनखंडेश्वर, मोरहारी, हनुमान गढ़ी, मनमथ और गोकुलनाथ मंदिर होते हुए पुनः ब्रह्मलाल मंदिर पहुंचे। रास्ते भर नागा संतों ने तलवार, भाला, गदा और फरसे के साथ हैरतअंगेज शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। परिक्रमा के बाद संतों ने ब्रह्मलाल मंदिर घाट पर तीसरा अमृत (शाही) स्नान कर मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था की कमान मेला कोतवाल राजेश कुमार ने संभाली।दोष निवारण के लिए यमुना घाटों पर कराए अनुष्ठानदेशभर के कई राज्यों और जिलों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना घाटों पर स्नान कर मंदिरों में गृह शांति, कालसर्प और पितृ दोष निवारण के अनुष्ठान कराए। महिलाओं ने गौरीशंकर मंदिर में सुहाग सामग्री अर्पित कर पति की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा-अर्चना की।राजा अरिदमन सिंह ने सवा मन चावल से शिवलिंग का किया अभिषेकदूज स्नान पर्व पर भदावर राजघराने के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने परंपरागत रूप से प्रथम पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रात: 6:30 बजे मुख्य ब्रह्मलाल मंदिर पहुंचकर विधि-विधान के साथ बाबा बटेश्वर नाथ की आरती उतारी। परंपरा का निर्वहन करते हुए शिवलिंग का सवा मन चावलों से अभिषेक कर उसे पूरी तरह ढंक दिया। इस अवसर पर हरनारायण सिंह भदौरिया, लाल सिंह चौहान, अजय भदौरिया, पुलकित भदौरिया, और बीटू भदौरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पूजा संपन्न होने के बाद मुख्य मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन व जलाभिषेक के लिए खोले गए।