Agra News: न्यूजीलैंड के सामने लड़खड़ाने पर ध्रुव ने संभाला
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 29 Nov 2026 02:40 AM IST
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आगरा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम मुश्किल में घिर गई। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने छह विकेट खोकर 116 रन बनाए और न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है। आगरा के ध्रुव जुरैल 7 रन बनाकर नाबाद हैं और तीसरे दिन भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। न्यूजीलैंड के 356 रन के जवाब में भारतीय बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हुए। पंत ने 23, राहुल ने 25 और पडिक्कल ने 21 रन बनाए। लगातार विकेट गिरने के बीच जुरैल ने एक छोर संभाले रखा। अब तीसरे दिन उनसे अहम साझेदारी और टीम को संकट से निकालने की उम्मीद होगी।
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