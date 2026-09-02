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BONUS : कर्मचारियों के बोनस की गणना सीमा 21,000 रुपये करने की मांग, तीन गुना लाभ संभव

Wed, 02 Sep 2026 01:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:09 AM IST
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Demand to raise employee bonus calculation limit
बोनस
आगरा। केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों के लिए त्योहारी बोनस की गणना सीमा को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से यह बदलाव करने का आग्रह किया है। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस तीन गुना तक बढ़ सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय लाभ होगा। सरकार दशहरा से पहले या दीपावली पर त्योहारी बोनस की घोषणा कर सकती है।
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वर्तमान में, बोनस की गणना के लिए सरकार द्वारा 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा तय है। इसका अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 7,000 रुपये से अधिक है, तब भी बोनस की गणना 7,000 रुपये पर ही होती है। 21,000 रुपये या इससे अधिक मूल वेतन वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लगभग 6,908 रुपये का एडहॉक बोनस मिलता है। वहीं, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के तहत करीब 17,951 रुपये मिलते हैं। कर्मचारी संगठन (एनसी-जेसीएम) ने इस सीमा को बढ़ाने की पुरजोर मांग की है। तर्क है कि मौजूदा सीमा काफी पुरानी है और इसे वर्तमान वेतनमान के अनुरूप किया जाना चाहिए। यह बदलाव कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा।
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बोनस गणना का मौजूदा नियम

बोनस की गणना में मूल वेतन और सीलिंग लिमिट दो महत्वपूर्ण कारक हैं। मूल वेतन वह निश्चित राशि है, जो कर्मचारी को हर महीने मिलती है। सीलिंग लिमिट सरकार द्वारा बोनस गणना के लिए तय की गई अधिकतम सीमा है। यदि कर्मचारी का मूल वेतन सीलिंग लिमिट से कम है, तो बोनस की गणना वास्तविक मूल वेतन पर होती है। लेकिन यदि मूल वेतन सीलिंग लिमिट से अधिक है, तो गणना के लिए सीलिंग लिमिट को ही आधार माना जाता है। वर्तमान में यह सीमा 7,000 रुपये है, भले ही कर्मचारी का मूल वेतन 21,000 रुपये या 50,000 रुपये हो। यह उन कंपनियों, कारखानों और संस्थानों पर लागू होता है, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके तहत मिलने वाला न्यूनतम बोनस वार्षिक वेतन का 8.33% होता है। शेयर धारक या लिस्टेड कंपनियों में बोनस की गणना कंपनी के मुनाफे के आधार पर होती है, जिसके तहत अधिकतम बोनस सालाना वेतन का 20% होता है। बोनस गणना सूत्र : वार्षिक बोनस = (बेसिक + डीए) *12 माह * बोनस %
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कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग

कर्मचारी संगठन एनसी-जेसीएम ने सरकार से बोनस गणना की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने 7,000 रुपये की मौजूदा सीमा को सीधे 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। संगठनों का कहना है कि यह सीमा कई वर्षों से नहीं बदली गई है। वेतन वृद्धि और महंगाई को देखते हुए इसमें संशोधन आवश्यक है। इस मांग का उद्देश्य कर्मचारियों को उचित और पर्याप्त बोनस दिलाना है। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा।



तीन गुना बढ़ सकता है त्योहारी बोनस

यदि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांग मान लेती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस में भारी वृद्धि होगी। 30 दिन के एडहॉक बोनस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 20,724 रुपये मिल सकते हैं। यह वर्तमान में मिलने वाले 6,908 रुपये के मुकाबले तीन गुना अधिक होगा। इसी तरह, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के पीएलबी के तहत करीब 53,853 रुपये मिल सकते हैं। यह राशि मौजूदा 17,951 रुपये से काफी अधिक होगी। यह बदलाव त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

बोनस

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