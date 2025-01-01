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भ्रमण के दौरान सैलानियों के साथ मौजूद गाइड ने उन्हें बटेश्वर तीर्थ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ भगवान शिव की महिमा से अवगत कराया। विदेशी मेहमानों ने न केवल मेले की संस्कृति और ग्रामीण परिवेश का आनंद लिया, बल्कि तीर्थ के प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी किए। शाम ढलने पर यमुना घाटों और मंदिरों की शृंखला का मनमोहक दृश्य देखकर सैलानी अभिभूत नजर आए। ब्रिटिश सैलानियों ने लोक मेला परिसर में साधु-संतों से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।मेले में ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे श्रद्धालुमेले में उमड़ रही भीड़ के बीच सदर बाजार सहित कंबल, लकड़ी, शृंगार, बर्तन और पत्थर आदि के बाजार पूरी तरह गुलजार हैं। मेले में प्रयागराज से आया एक ऊंट बच्चों, पर्यटकों और शिवभक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिस पर बैठकर श्रद्धालु परिवार संग मेले का आनंद ले रहे हैं। वहीं, फर्रुखाबाद के बड़ा अखाड़ा, बुलंदशहर जूना अखाड़ा तथा मध्य प्रदेश से आए आदित्य मुनि और पंचायती बड़ा अखाड़ा के रामानंद सरस्वती सहित अन्य संतों ने मेले की सफाई व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। अपर मेला अधिकारी मुकेश जैन, मेला अधिकारी मासूम रजा और सफाई ठेकेदारों की टीम लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रही है।मैराथन दौड़ आज, बाह से बटेश्वर खांद तक दौड़ेंगे युवालोक मेले में बृहस्पतिवार को मेला मेजबान जिला पंचायत आगरा की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली यह दौड़ बाह से बटेश्वर खांद तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। जिला पंचायत ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।