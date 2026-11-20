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मूलरूप से गांव अभुआपुरा, किरावली निवासी नीतू की शादी धाैलपुर में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। वह पति से अलग हो गई थीं। उसकी दो बहनें शहर में ही रहती हैं। नीतू 6 साल से भगवती विहार में इकबाल के साथ रह रही थीं। बृहस्पतिवार सुबह महिला की माैत की जानकारी पुलिस को मिली। घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में शव फर्श पर पड़ा हुआ था। रिश्तेदारों ने बताया कि नीतू ने फंदा लगाया था। उसे उतारकर फर्श पर रख लिया था।एसीपी लोहामंडी गाैरव सिंह ने बताया कि इकबाल कबाड़ का काम करता है। वह काम पर गया था। घर के भूतल पर रहने वाले किरायेदार ने शव देखा। सूचना पर मृतका की बहनें आ गईं। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से कमरे में जांच की। कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला। आसपास के लोगों ने पूछताछ में बताया कि इकबाल और नीतू के बीच कुछ दिन से झगड़ा चल रहा था। रोजाना कमरे से आवाज आया करती थीं। हालांकि परिजन ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है।