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ज्योतिषाचार्य शिवशरण पाराशर ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग और कृतिका नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। कृतिका नक्षत्र से ही कार्तिक मास की उत्पत्ति हुई है। सर्वार्थ सिद्धि योग में दान पूजन से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस दिन को देव-दिवाली भी कहा जाता है।साहित्यकार डॉ. शिवशंकर कटारे ने बताया कि देश भर में नौ ऊखल क्षेत्र (प्रलय काल में धरती से स्वतः ही जल की धारा फूटने वाला मुंह) हैं। जिनमें से दो बटेश्वर में हैं, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। दोनों ऊखल क्षेत्र के बीच में बसे होने के कारण बटेश्वर विशिष्ट तीर्थ माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अवदान कल्पलता में ऊखल क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है-रेणुका शूकर: काशी काली काल बटेश्वरम्, कालिंजर महाकाल उक्खला नव प्रकीर्त्यु:।ज्योतिषाचार्य शिवशरण पाराशर ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर दो ऊखल क्षेत्र के बीच स्थित बटेश्वर तीर्थ में स्नान दर्शन से एक हजार गायों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बताया कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि सोमवार रात 11.42 बजे से मंगलवार रात 8.23 बजे तक रहेगी।