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रेहा के प्रधान अजय कौशिक ने बताया कि झरबेरी के बेर दुर्लभ से हो गए हैं। ये स्वाद में खट्टे-मीठे होते हैं। बचपन झरबेरी के स्वाद से दूर है, लेकिन चरवाहे बीहड़ के टीले पर कंटीली झाड़ियों के बीच आज भी झरबेरी के बेर तोड़कर जायका लिए बिना नहीं रहते। सिमराई के प्रधान जयवीर सिंह ने बताया कि मां ठाकुरबेटी झरबेरी के बेर को सेहत के लिए फायदेमंद बताती थीं। बेर मीठे एवं स्वादिष्ट होते हैं। बीहड़ में जाने वाले ग्रामीण झरबेरी देखकर रुक जाते हैं और कांटों के बीच से सेहत एवं स्वाद के बेर खाते हैं। देसी जड़ी-बूटियों के जानकार डॉ. रामअवतार पचौरी ने बताया कि झरबेरी के बेर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो इम्यूनिटी और पाचन के लिए बेहद फायदेमंद हैं। विज्ञापन



संतरे के मुकाबले झरबेरी के बेर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आदि पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, जो शरीर को मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। - डॉ. जितेंद्र वर्मा, अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह रेहा के प्रधान अजय कौशिक ने बताया कि झरबेरी के बेर दुर्लभ से हो गए हैं। ये स्वाद में खट्टे-मीठे होते हैं। बचपन झरबेरी के स्वाद से दूर है, लेकिन चरवाहे बीहड़ के टीले पर कंटीली झाड़ियों के बीच आज भी झरबेरी के बेर तोड़कर जायका लिए बिना नहीं रहते। सिमराई के प्रधान जयवीर सिंह ने बताया कि मां ठाकुरबेटी झरबेरी के बेर को सेहत के लिए फायदेमंद बताती थीं। बेर मीठे एवं स्वादिष्ट होते हैं। बीहड़ में जाने वाले ग्रामीण झरबेरी देखकर रुक जाते हैं और कांटों के बीच से सेहत एवं स्वाद के बेर खाते हैं। देसी जड़ी-बूटियों के जानकार डॉ. रामअवतार पचौरी ने बताया कि झरबेरी के बेर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो इम्यूनिटी और पाचन के लिए बेहद फायदेमंद हैं।संतरे के मुकाबले झरबेरी के बेर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आदि पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, जो शरीर को मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। - डॉ. जितेंद्र वर्मा, अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह

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बाह। जरार क्षेत्र सहित यमुना-चंबल के बीहड़ में वक्त की करवट के साथ झरबेरी का दायरा सिमट रहा है। बीहड़ के टीलों पर झरबेरी देखकर बेर तोड़ने के लिए चरवाहों के पैर ठिठक जाते हैं। दादी-नानी के देसी नुस्खे में सेहत का वरदान माने जाने वाले झरबेरी के बेर फिलहाल बच्चों की पहुंच से दूर हैं। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को झरबेरी के बेर खूब पसंद थे। उनके भतीजे राकेश वाजपेयी के मुताबिक अपने संगी-साथियों के साथ अटल जी झरबेरी के बेर तोड़ने के लिए बीहड़ के टीलों पर चढ़ जाते थे।