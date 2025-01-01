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अनूप तिवारी ने माई भारत के स्वयं सेवक रूप में राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने बताया वह दिल्ली विश्वविद्यालय में परास्नातक के छात्र हैं। नशा मुक्त ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना उनके लिए सम्मान की बात है। नशा मुक्त युवा के लिए वह अपने दायित्व का ऊर्जा के साथ निर्वहन करेंगे। संविधान हमारे शरीर की आत्मा है। अगर हमारे पास अधिकार न हों, तो हमारा शरीर बिना आत्मा का रह जाएगा।

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बाह। संविधान दिवस पर भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा में 200 युवाओं को नशा मुक्त ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनमें बाह के पहाड़पुरा गांव के अनूप तिवारी भी शामिल हैं। अनूप तिवारी ने बताया विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने शपथ दिलाई, स्मृति चिन्ह भेंट किया।