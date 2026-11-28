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एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि आरोपी युवक शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बैंक पहुंचा। उसने महिला कर्मी से कहा कि उसकी पासबुक बैंक में छूट गई थी। कर्मचारी जब पासबुक तलाशने लगीं, तभी उसने एक पासबुक उठाकर अपनी बता दी। बैलेंस पूछने के बहाने उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली, जिससे उसे खाते में 47 हजार रुपये होने और असली खाताधारक के हस्ताक्षर का अंदाजा लग गया।इसके बाद युवक ने पासबुक पर अपनी फोटो चिपकाई और खुद को खाताधारक कृष्ण कुमार बताते हुए दूसरे काउंटर पर 46 हजार रुपये का विड्रॉल फाॅर्म व वाउचर लगा दिया। लेनदेन की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी ने हस्ताक्षर का मिलान किया तो अंतर सामने आ गया। शक गहराने पर बैंक मैनेजर को जानकारी दी गई और कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया।पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम दीपचंद, निवासी फरीदाबाद बताया। हालांकि उसके पास पहचान या पते से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। सूचना पर खाताधारक को बुलाकर तहरीर ली गई। रकाबगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।