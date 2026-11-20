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बाह। देवोत्थान एकादशी शुक्रवार को रवि, त्रिग्रही, वज्र एवं भीष्म पंचक जैसे शुभ संयोग के बीच मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य शिवशरण पाराशर ने बताया कि एकादशी तिथि शुक्रवार सुबह 7.15 बजे से शनिवार सुबह 6.31 बजे तक रहेगी। शुक्रवार को देवोत्थान एकादशी पर सिंह राशि में मंगल, केतु और गुरु ग्रह की युति से त्रिग्रही योग बन रहा है। रवि, वज्र एवं भीष्म पंचक का संयोग शुभ फलदायी रहेगा। देवोत्थान पर तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाएगी। पूजा के लिए बाह, जैतपुर, जरार के बाजारों में एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही गन्ने की बिक्री शुरू हो गई है। गन्ने की मिठास एवं शुभ योग के बीच भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया जाएगा। किसान गन्ने लेकर बाजार में डटे हुए हैं। रामकिशन, सीताराम ने बताया कि शुक्रवार को अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है।