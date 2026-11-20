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किसानों ने बताया कि नहर की पटरी काफी समय से कमजोर थी। पानी रोकने के लिए जगह-जगह मिट्टी और बोरों का सहारा लिया गया था। अधिक पानी छोड़ने से नहर की पटरी पर लगा बांध बुधवार रात करीब 12:00 बजे टूट गया। पानी तेजी से खेतों में भरने लगा। पानी के बहाव से पास में बनी पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई।किसान मानवेंद्र, अनिल, महेश और राजेश ने बताया आलू की फसल तैयार करने में बीज, खाद, दवाइयों और मजदूरी पर हजारों रुपये प्रति बीघा खर्च किए थे। कई किसानों ने उधार लेकर खेती की थी। अब खेतों में पानी भरने से फसल खराब होने लगी है। किसानों के सामने लागत डूबने के साथ अगली फसल की तैयारी और परिवार के खर्च की चिंता भी खड़ी हो गई है।इन किसानों की फसल हुई बर्बादकोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी एवं किसान नेता मोहन सिंह चाहर मौके पर पहुंचे। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने बताया किसान यशपाल की सात बीघा आलू की फसल, दिलीप सिंह व राजेंद्र सिंह की साढ़े तीन बीघा फसल, राजेंद्र सिंह की 7 बीघा, सत्येंद्र की चार बीघा, महेश शर्मा, ऋषि शर्मा, सत्यवीर, अवधेश शर्मा की करीब 15 बीघा, रामनिवास की तीन बीघा, राम प्रकाश की ढाई बीघा, नरेश शर्मा की तीन बीघा, नारायण सिंह की ढाई बीघा, विजय सिंह, वीरेंद्र सिंह की तीन बीघा आलू की फसल जल मग्न होकर तबाह हो गई है। डूबी हुई फसलों को देखकर किसान के आंसू नहीं थम रहे हैं। वहीं, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी ने बताया है नहर की सफाई ठीक से नहीं हुई है। अभी भी जलकुंभी भरी है। नहर में पानी भी क्षमता से ज्यादा छोड़ गया है, जिससे नहर टूट गई। किसानों ने जिलाधिकारी और एसडीएम फतेहाबाद से सर्वे फसल के नुकसान का सर्वे कराने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।रात में खेत पर दाैड़े किसानइरादत नगर रजवाहा आगरा टर्मिनल से निकला है। भाडई बीकापुर होते हुए मझारा तक गया है। किसानों ने बताया नहर में इतना पानी पहले कभी नहीं छोड़ा गया। अधिक पानी छोड़ने से नहर की पटरी पर लगा बांध बुधवार रात करीब 12 बजे टूट गया। किसान रात में ही खेत पर दौड़ पड़े। नहर का पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नही मिली।नहर पटरी टूटने की जानकारी पर वह एसडीओ और अन्य कर्मचारियों की टीम को भेजा गया। नहर में पानी ज्यादा आने के कारण माइनर टूटी है। पानी रोक दिया गया है। - नीरज कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभाग