{"_id":"628afa0aa9142402f55931f6","slug":"what-is-digital-seva-connect-know-more-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Seva: बहुत काम की है डिजिटल सेवा, जानें रजिस्ट्रेशन और आवेदन का तरीका","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार संभव Updated Mon, 23 May 2022 08:35 AM IST