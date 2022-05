{"_id":"6295a8c0f0cf7d426452ec3b","slug":"iphone-tips-and-tricks-how-to-increase-battery-life-of-iphone","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"काम की बात: iPhone की बैटरी लाइफ बढ़ाने के बेस्ट तरीके क्या-क्या हैं","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Tue, 31 May 2022 11:16 AM IST