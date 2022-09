{"_id":"632843dfd080636f610ac9bc","slug":"gmail-tip-and-tricks-2022-know-how-to-delete-unwanted-emails-from-gmail-follow-steps-to-block-spam-mails","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gmail Tips: फालतू के ईमेल से हैं परेशान, ये टिप्स आपके काम को बना देंगी आसान","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

डिजिटल वर्ल्ड में जीमेल एक जाना माना नाम है। अधिकतर स्मार्टफोन यूजर्स का जीमेल पर अकाउंट होता ही है। स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस तक के काम के लिए जीमेल का इस्तेमाल किया जाता है और इस लिहाज से यह बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में 150 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स जीमेल का उपयोग करते हैं। यदि आप भी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह रिपोर्ट आपको लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको अनावश्यक ईमेल को डिलीट करने और स्पैम ईमेल को ब्लॉक करने के आसान तरीकों के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं।

आप दो तरीके से अनावश्यक ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। पहला ये कि आप एक-एक करके सभी ईमेल को सिलेक्ट और डिलीट करें। इस तरह से ईमेल डिलीट करने में काफी समय लगता है, लेकिन यह सबसे सुरक्षित तरीका है, इसमें आपके जरूरी ईमेल डिलीट होने की संभावना नहीं रहती। दूसरे और फास्ट तरीके की बात करें तो आप अनावश्यक ईमेल को डिलीट करने के लिए फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक क्लिक में कई सारे ईमेल को डिलीट कर पाएंगे। इसके लिए आपको Search in mail पर जाकर unsubscribe या Unread टाइप करना है इसके बाद आपकी स्क्रीन पर सभी अनसब्सक्राइब और अनरीड ईमेल की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आप इनको एक साथ सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं।

Spam Email को खोजने और हटाने के लिए भी आप जीमेल फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीमेल के Search in mail बॉक्स में जाना है और unsubscribe टाइप करना है। इसके बाद आपको सभी अनसब्सक्राइब और स्पैम मेल की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। आपको इन सब स्पैम ईमेल को सिलेक्ट करके तीन डॉट्स (More) पर क्लिक करना है और फिल्टर मैसेज लाइक दीस ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको इसमें डिलीट करने, Mark as read और Skip the inbox जैसे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद जीमेल इस तरह के ईमेल को ऑटोमेटिक ही सिलेक्शन के हिसाब से फिल्टर कर देगा।

जीमेल बार-बार आने वाले और अनावश्यक वेबसाइट के ईमेल को अनसब्सक्राइब करने की सुविधा भी देता है। आप इन वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बाद आपको इन वेबसाइट के ईमेल प्राप्त नहीं होंगे। इन ईमेल को अनसब्सक्राइब करने के लिए आपको स्पैम ईमेल को सिलेक्ट करना है और फिर Report spam and unsubscribe ऑप्शन पर जाना है और रिपोर्ट स्पैम या रिपोर्ट स्पैम एंड अनसब्सक्राइब को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको उस ईमेल से दोबारा मेल नहीं आएगा।