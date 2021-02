FASTag: शानदार ऑफर, ऐसे खरीदेंगे फास्टैग तो मिलेगी 100 रुपये की छूट

{"_id":"6029fc88348be73cf675d92f","slug":"fastag-online-india-how-to-get-rs-100-cashback-on-fastag-with-airtel","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"FASTag: \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0911\u092b\u0930, \u0910\u0938\u0947 \u0916\u0930\u0940\u0926\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092b\u093e\u0938\u094d\u091f\u0948\u0917 \u0924\u094b \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 100 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0915\u0940 \u091b\u0942\u091f","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"\u091f\u093f\u092a\u094d\u0938 \u090f\u0902\u0921 \u091f\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938","slug":"tip-of-the-day"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Mon, 15 Feb 2021 10:16 AM IST

फास्टैग (FASTag) को सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि इस बार वाहनों पर टोल वसूली के लिए फास्टैग लगवाने में कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। अब 15-16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग से टोल वसूली अनिवार्य कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि बिना फास्टैग वाले या निष्क्रिय फास्टैग वाले वाहनों से जुर्माने के तौर पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। ऐसे में आपके पास आखिरी रास्ता यही बचा है कि आप फटाफट अपनी गाड़ी पर FASTag लगवा लें। इस रिपोर्ट में हम आपको FASTag पर छूट पाने के तरीके बताएंगे।

यदि आपके पास गाड़ी है और आपके पास एयरटेल का नंबर भी है तो यह खबर आपके लिए है। एयरटेल अपने लाखों ग्राहकों को FASTag की खरीदारी पर 100 रुपये का कैशबैक दे रहा है लेकिन बड़ी बात यह है कि Airtel के इस ऑफर के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल के अधिकतर प्लान के साथ FASTag की खरीदारी पर 100 रुपये का कैशबैक मिलता है और FASTag की डिलीवरी भी घर पर होती है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो 598 रुपये, 399 रुपये, 249 रुपये 698 रुपये, 449 रुपये ऐसे कई सारे अनलिमिटेड प्लान के साथ FASTag पर 100 रुपये का कैशबैक मिलता है।

एयरटेल के इस ऑफर का फायदा एयरटेल थैंक्स एप के जरिए उठाया जा सकता है। पहला काम यह है कि अपने फोन में Airtel Thanks एप डाउनलोड करें। इसके बाद अपने एयरटेल के मोबाइल नंबर से एप में लॉगिन करें। अब एप के होम पेज पर दिख रहे Discover Airtel Thanks बैनर पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें Get Rs 100 Cashback on FASTag लिखा होगा, उसके नीचे Claim Now का विकल्प होगा। इस पर क्लिक करके आपके FASTag खरीदना होगा जिसके साथ आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। यह कैशबैक आपके एयरटेल पेमेंट बैंक या वॉलेट में आएगा।