Ok Google: क्या है ओके गूगल और कैसे करता है काम? आसान भाषा में जानें सबकुछ

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार संभव Updated Tue, 24 May 2022 12:50 PM IST

सार Ok Google: ओके गूगल सर्च इंजन गूगल की पर्सनल असिस्टेंट सर्विस है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन को बिना हाथ लगाए सिर्फ ओके गूगल बोलकर भी कई काम कर सकते हैं।

Ok Google: आज के दौर में तकनीक इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि कोई भी काम अब आप अपनी आवाज के दम पर करा सकते हैं। इसके मद्देनजर एलेक्सा जैसे टूल लॉन्च हुए तो गूगल ने भी अपनी असिस्टेंट सर्विस शुरू कर दी है। इसके गूगल असिस्टेंट कहा जाता है और यह ओके गूगल बोलने से काम करता है। इस रिपोर्ट में हम आपको ओके गूगल के बारे में हर बात की जानकारी दे रहे हैं।

क्या है ओके गूगल?

ओके गूगल सर्च इंजन गूगल की पर्सनल असिस्टेंट सर्विस है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन को बिना हाथ लगाए सिर्फ ओके गूगल बोलकर भी कई काम कर सकते हैं। इनमें किसी को कॉल करना, मैसेज लिखना, अलार्म सेट करना और कोई एप खोलना आदि शामिल है। गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने फोन में गूगल का एप ढूंढना होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई एप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से गूगल एप डाउनलोड कर लें।

ऐसे करें ओके गूगल की सेटिंग

अब आप गूगल एप खोलें और ऊपर बाएं जाकर मेन्यू आइकन पर क्लिक करके वॉयस को चुनें। यहां ओके गूगल डिटेक्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको From the Google app और From any screen के सामने मौजूद विकल्प को ऑन करना होगा। यहां आपको तीन बार ओके गूगल बोलना होगा, जिससे यह आपकी आवाज पहचान सके। यह सेटिंग पूरी होने के बाद आप ओके गूगल बोलकर अपने मोबाइल फोन से कई काम आसानी से करा सकते हैं।

क्या-क्या काम करेगा गूगल असिस्टेंट?

गूगल असिस्टेंट की मदद से आपके काफी काम आसान हो सकते हैं। आप आवाज देकर किसी को कॉल कर सकते हैं। अपना मैसेज सिर्फ आवाज के माध्यम से भेज सकते हैं। अलार्म सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। साथ ही, कैलेंडर में कार्यक्रम जोड़ने से लेकर आपके आने वाले बिल के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं, मौसम अपडेट, दूसरे देशों के समय, फिल्म या संगीत आदि के बारे में भी सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं।