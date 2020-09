Microsoft 365 हुआ ठप, Outlook और Teams समेत कई सेवाएं घंटों रहीं बंद

विज्ञापन

We're investigating an issue affecting access to multiple Microsoft 365 services. We're working to identify the full impact and will provide more information shortly. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) September 28, 2020

We’re continuing to see significant improvement for affected services and most users should be experiencing relief. Additional details can be found at https://t.co/AEUj8uAGXl. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) September 29, 2020

Microsoft 365 करीब एक घंटे तक ठप रहा है। इसकी जानकारी खुद माइक्रोसॉफ्ट ने ट्वीट करके दी है। Microsoft 365 ठप होने के कारण आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी कई सेवाएं बंद रहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस आउटेज के बारे में Microsoft 365 के एडमिन डैशबोर्ड में भी अपडेट किया है, हालांकि अब सेवाएं चालू हो गई हैं।इस आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि हम अपनी इन सर्विसेज की ट्रैफिक को किसी दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और हम सेवा को जल्द से जल्द शुरू कर सकें, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि इस आउटेज की वजह से दुनियाभर के कितने यूजर्स प्रभावित हुए हैं। सर्वर डाउन होने की वजह से नए यूजर्स को लॉगिन करने में परेशानी हुई। लोगों को यह समस्या 28 सितंबर को रात तीन बजे के करीब हुई है।कई ट्विटर यूजर्स ने भी इस संबंध में ट्वीट करके शिकायतें की हैं। अधिकतर यूजर्स को इस बात की परेशानी थी कि कहीं उनका वर्चअल इंटरव्यू ना खराब हो जाए। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोग घर से काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इंटरव्यू और मीटिंग्स हो रहे हैं। इस आउटेज से Xbox मेकर्स को भी परेशानी हुई है।