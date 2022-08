{"_id":"62f24093c5bbab796f2d0c03","slug":"whatsapp-announces-new-features-for-privacy-leaving-groups-silently-online-status","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Whatsapp New Features: व्हाट्सएप पर बड़ा बदलाव, अब मिलेगी और ज्यादा प्रायवेसी","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

Published by: विशाल मैथिल Updated Tue, 09 Aug 2022 04:56 PM IST

व्हाट्सएप जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर नए प्रायवेसी फीचर लाने वाला है। सोमवार को मेटा के सीईओ व फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने इन आगानी प्रायवेसी फीचर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द तीन नए प्रायवेसी फीचर को जोड़ा जाएगा। इन फीचर्स के बाद आपका अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर नियंत्रण और बढ़ जाएगा। यह फीचर्स आपको मैसेज भेजते समय अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप डिलीट फॉर एवरीवन (Delete for Everyone) फीचर्स में भी बदलाव किया है। चलिए जानतें हैं व्हाट्सएप पर आने वाले इस फीचर्स और नए बदलाव के बारे में...



डिलीट फॉर एवरीवन फीचर्स में बड़ा बदलाव

व्हाट्सएप ने इस फीचर्स में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यूजर्स डिलीट फॉर एवरीवन फीचर्स का यूज 2 दिन के भीतर कर सकते हैं, पहले इस फीचर को 1 घंटा 8 मिनट के पहले ही यूज किया जा सकता था।



व्हाट्सएप पर अब आपको बिना किसी की जानकारी के ग्रूप लेफ्ट करने का ऑप्शन मिलते वाला है। इस फीचर की मदद से आपको अब बिना किसी कारण से अन्नोयिंग ग्रूप में नहीं रहना पड़ेगा। आप बिना किसी को पता चले ही ग्रूप छोड़ पाएंगे और किसी अन्य ग्रूप मेंबर को जानकारी नहीं होगी।

व्हाट्सएप के आगानी फीचर के बाद यूजर्स का अपने ऑनलाइन स्टेटस पर पूरा कंट्रोल होने वाला है। इस फीचर्स की मदद से यूजर्स यह खुद तय कर सकेगा की कौन उनका ऑनलाइन स्टेटस देखेगा, यानी की आप सेंडमली आपना ऑनलाइन स्टेटस अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग कर सकते हैं। यह फीचर्स व्हाट्सएप के स्टेट्स वाले फीचर की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर को हू केन सी (Who Can See) का ऑप्शन मिलता है।

व्हाट्सएप पर आगामी फीचर के बाद यूजर्स की प्रायवेसी को ज्यादा सुरक्षा मिलने वाली है। नए फीचर्स के बाद व्यू वन्स मैसेज (View Once Messages) से किए गए मैसेज का स्क्रीनशॉट्स नहीं लिया जा सकेगा। आपको बता दें कि व्यू वन्स मैसेज फीचर को भी यूजर्स की प्रायवेसी को ध्यान में रखकर लाया गया था, इस फीचर से किए गए मैसेज को केवल एक बाद ही देखा जा सकता है।