{"_id":"62d015962fdcc74961148500","slug":"twitter-down-in-a-major-outage-for-thousands-of-users-globally","type":"story","status":"publish","title_hn":"Twitter Down: ट्विटर की सेवाएं ठप, ट्वीट करने और देखने में आ रही दिक्कत","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

Twitter Down: ट्विटर की सेवाएं ठप, ट्वीट करने और देखने में आ रही दिक्कत

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Published by: विशाल मैथिल Updated Thu, 14 Jul 2022 07:07 PM IST

सार सोशन मीडिया पर ट्विटर की सेवाएं ठप होने की जानकारी देते हुए यूजर्स ने कहा कि ओवर कैपेसिटी का एरर दिखाई दे रहा है और न कोई ट्वीट कर पा रहे हैं और न ही किसी का ट्वीट दिख रहा है।

माइक्रो ब्लॉगिंग व सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की सेवाएं ठप हो गई हैं। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक उन्हें ट्विटर एक्सेस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ट्वीट करने और ट्वीट देखने तक में दिक्कत आ रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर #TwitterDown भी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर ने कहा है कि जल्द सेवाओं को बहाल कर लिया जाएगा।



अपने आप लॉगआउट हो रहा अकाउंट

सोशन मीडिया पर ट्विटर की सेवाएं ठप होने की जानकारी देते हुए यूजर्स ने कहा कि ओवर कैपेसिटी का एरर दिखाई दे रहा है और न कोई ट्वीट कर पा रहे हैं और न ही किसी का ट्वीट दिख रहा है। कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि ट्विटर इस्तेमाल करने पर उनका अकाउंट अपने आप लॉगआउट हो जा रहा है।



सर्वर से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, ट्विटर की सेवाएं ठप होने की हजारों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। यूजर्स ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स को ट्विटर लॉग-इन करने और ट्वीट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ट्विटर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कुछ लोगों को ट्विटर एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्द सेवाओं को बहाल कर लिया जाएगा।



फरवरी में दो बार ठप हुआ था ट्विटर

इससे पहले भी फरवरी 2022 में ट्विटर की सेवाएं एक हफ्ते में दो बार ठप हुईं थीं। कई यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी। यूजर्स के अनुसार एप खोलने पर उन्हें 'Something Went Wrong. Try Reloading' का मैसेज दिखाई दे रहा था।