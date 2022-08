{"_id":"63021f820fbdf3704e10e6c4","slug":"new-instagram-reels-features-include-crossposting-facebook-how-to-use-details-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Instagram Reels Update: अब इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक पर पोस्ट कर सकेंगे रील, जानें यह आसान तरीका","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

फोटो-वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) ने अपने इंस्टाग्राम रील्स में एक और नया फीचर अपडेट कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी इंस्टाग्राम रील्स को सीधा फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बता दें कि टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम को भारत में युवाओं द्वारा खासा पसंद किया जाता है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर टिकटॉक के फीचर्स को कॉपी करने को लेकर आरोप भी लगे थे, जिसके बाद इंस्टाग्राम ने फीचर में कुछ बदलाव गुंजाइश का हवाला देते हुए इस फीचर को वापस ले लिया था।

दरअसल, इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने हाल ही में ट्वीट करके यह ऐलान किया है कि वह यूजर्स के इंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम रील्स में नया रील अपडेट कर रहे हैं। इस अपडेट के बाद यूजर्स इंस्टाग्राम रील्स को एक क्लिक में फेसबुक रील्स इनसाइट्स पर भी क्रॉस पोस्ट कर सकते हैं।



उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अब फेसबुक पर भी रील्स अपलोड कर सकेंगे। एडम मोसेरी ने इस फीचर के साथ न्यू रील्स फीचर जैसे न्यू रील टेम्पलेट्स, रील रीमिक्स और रील वीडियो मर्ज जैसे फीचर्स की भी घोषणा की।

सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम एप को ओपन करता है। इसके बाद इसमें रील्स रिकॉर्ड करनी है। रील रिकॉर्ड करने के बाद आपको Next ऑप्शन पर टैप करना है और Share to Facebook ऑप्शन में से अपने फेसबुक अकाउंट को सिलेक्ट कर Share पर टैप करना है।



यदि आप इंस्टाग्राम रील्स को ऑटोमेटिक फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर More option पर टैप करना है। इसके बाद सेटिंग्स में से Account ऑप्शन में जाएं। यहां से Sharing to other apps पर टैप करें और यहां से फेसबुक अकाउंट के एड करें। इसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ फेसबुक अकाउंट पर भी एक साथ रील पोस्ट कर सकते हैं।