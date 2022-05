{"_id":"628db5500106c87ae960072f","slug":"meta-expands-3d-avatars-to-instagram-stories-and-dm-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"Instagram के लिए भी लॉन्च हुआ 3D अवतार, स्टोरीज में कर सकेंगे इस्तेमाल","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 25 May 2022 10:19 AM IST