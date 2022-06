{"_id":"62ab08aabee8972ecc764774","slug":"internet-explorer-shut-down-social-media-reactions-and-memes","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Internet Explorer हुआ रिटायर तो सोशल मीडिया यूजर्स हुए इमोशनल, देखें बेस्ट ट्वीट","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

विस्तार

माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर (Microsoft Internet Explorer) 27 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून 2022 से बंद कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2003 तक यह टॉप ब्राउजर हुआ करता था, जबकि आज हालात यह हो गई थी कि 2 फीसदी लोग भी इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बंद होने की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं उमड़ आईं। लोगों ने Internet Explorer को नम आंखों के साथ विदा किया। कईयों ने अपनी पुरानी यादें साझा की तो कईयों ने मीम्स बनाए। आइए एक नजर डालते हैं...

Microsoft announced that Internet Explorer is shutting down after 27 years on June 15, 2022#InternetExplorer pic.twitter.com/sP1UInXloJ — Sagar Suhindero (@Rahimbuxsagar) June 13, 2022

After 27 years of service, Microsoft is going to ShutDown Internet Explorer on June 15th. pic.twitter.com/9CKdsiPT8k — Prasadtechintelugu (@iamprasadtech) June 14, 2022

Microsoft prepares to retire internet explorer, it's 27 year old browser



Chrome users : pic.twitter.com/5C8unTqcu6 — SwatKat💃 (@swatic12) June 13, 2022

Thank you, #InternetExplorer for teaching us patience. — Groww (@_groww) June 14, 2022

इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेगा क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2020 में क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउजर का प्रीव्यू जारी किया था जिसे मई 2021 तक सभी के लिए जारी कर दिया गया। क्रोमियम आधारित माइक्रोसॉफ्ट एज (Microsoft Edge) ब्राउजर विंडोज और मैकओएस सभी को सपोर्ट करता है। इसे डाउनलोड करके आप लिगेसी वर्जन को रिप्लेस कर सकते हैं। कंपनी ने इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे किए हैं। इसमें इनबिल्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलेगी। यदि आप वास्तव में इंटरनेट एक्सप्लोरर के दीवाने हैं तो एज ब्राउजर आपको इसकी कमी महसूस नहीं होने देगा।