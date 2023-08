Instagram: AI की मदद से बनाएं कंटेंट को अलग करेगा इंस्टाग्राम, नए लेबल पर कर रहा काम

मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम एक ऐसे फीचर पर काम कर सकता है जो यूजर्स को एआई द्वारा बनाएं कंटेंट को पहचानने में मदद करेगा। कंपनी इसके लिए नए लेबल पर काम कर रही है, जो यूजर्स को तब दिखेगा जब एआई ने आंशिक रूप से या पूरी तरह से कोई पोस्ट बनाई होगी। Instagram के नए फीचर की मदद से एआई द्वारा बनाई गई फोटो को भी पहचानने में मदद मिलेगी।

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr