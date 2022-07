Instagram फिर हुआ डाउन, चार दिन में दूसरी बार सर्विस पड़ी ठप

मंगलवार यानी 19 जुलाई 2022 को फोटो शेयरिंग फ्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फिर से ठप हो गया। यूजर्स को टाइमलाइन अपडेशन में दिक्कत आ रही थी। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट downdetector ने भी इस आउटेज की पुष्टि की है। downdetector के मुताबिक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा दिक्कत लॉगिन करने को लेकर हो रही थी। करीब 58 फीसदी यूजर्स ने केवल लॉगिन को लेकर शिकायत की है। इस साइट पर शाम को 6.30 बजे भी करीब 92 यूजर ने आउटेज की शिकायत की है। इस आउटेज के बाद ट्विटर पर #InstagramDown ट्रेंड करने लगा है।

I can't search for anything on IG, so I came here to see if it was down and it looks to me, it's been happening for days....#instagramdown pic.twitter.com/5kSP6HH1yC