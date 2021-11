{"_id":"617fbe699605fb2cb37e6073","slug":"diwali-2021-vocal-for-local-trending-on-desi-twitter-koo","type":"story","status":"publish","title_hn":"आत्मनिर्भर भारत: दिवाली पर उठी Vocal for Local की मांग, सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रेंड","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

सार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा था कि हमें इस दिवाली में भी अपने स्थानीय कामगारों का ख्याल रखना है। हम जितना अधिक 'वोकल फॉर लोकल' होंगे, उतना ही हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पिछले साल सरकार ने Vocal for Local का नारा दिया था। अब दिवाली के खास मौके पर वोकल फॉर लोकल की मांग होने लगी है। Vocal for Local हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब ट्वीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी वोकल फॉर लोकल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। Vocal for local ट्रेंड के जरिए यूजर्स देसी सामान अपनाने की अपील कर रहे हैं। Vocal for local की मांग देसी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू पर सबसे ज्यादा हो रही है।



हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा था कि हमें इस दिवाली में भी अपने स्थानीय कामगारों का ख्याल रखना है। हम जितना अधिक 'वोकल फॉर लोकल' होंगे, उतना ही हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी। उन्होंने लोगों से धनतेरस से दीवाली तक स्थानीय उत्पादों की खरीदारी का आह्वान किया था। इसके साथ यह भी कहा कि लोकल का मतलब सिर्फ मिट्टी के दीये नहीं हैं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद लोगों लोगो में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं Vocal for local को लेकर चल रहे ट्रेंड पर...



