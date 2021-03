PUBG: New State की भारत में लॉन्चिंग पर कंपनी ने दिया बड़ा बयान

{"_id":"603cc7eab29480196438f45f","slug":"pubg-new-state-may-not-be-released-in-india-until-pubg-mobile-india-is-out-says-krafton","type":"story","status":"publish","title_hn":"PUBG: New State \u0915\u0940 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a\u093f\u0902\u0917 \u092a\u0930 \u0915\u0902\u092a\u0928\u0940 \u0928\u0947 \u0926\u093f\u092f\u093e \u092c\u0921\u093c\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने पबजी मोबाइल गेम समेत 117 एप पर बैन लगाया था। उसके बाद खबर आई कि दिवाली के मौके पर पबजी मोबाइल को भारत में लॉन्च किया जाएगा। पबजी इंडिया ने गेम को लेकर पोस्टर-बैनर भी जारी किए लेकिन भारत में पबजी की वापसी नहीं हो पाई। अब पिछले महीने PUBG: New State को लॉन्च किया गया है। PUBG: New State को पबजी कॉरपोरेशन की पैरेंट कंपनी Krafton ने लॉन्च किया है।



अब कंपनी ने कहा है कि PUBG: New State को भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा। क्राफ्टोन ने अपने एक बयान में कहा है कि PUBG: New State को भारत में लॉन्च करने की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है।



Krafton ने कहा, 'यह सच है कि भारतीय बाजार में हम PUBG: New State के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। भारत में भले ही गूगल प्ले-स्टोर पर गेम एप दिख रहा है लेकिन यूजर्स इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।' कंपनी ने आगे कहा कि भारतीय बाजार के लिए हमारा पूरा ध्यान फिलहाल PUBG Mobile India पर है।



बता दें कि 25 फरवरी को PUBG: New State गेम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुआ है। PUBG: New State के लिए गूगल प्ले-स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। PUBG: New State को पबजी स्टूडियो (PUBG Studio) ने तैयार किया है और यूट्यूब पर इसका एक ट्रेलर भी जारी किया गया है। इसके अलावा PUBG: New State नाम से नई वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं।



गेम के ट्रेलर में कुछ गेम प्ले, ग्राफिक्स और नई मैकेनिक्स को देखा जा सकता है। PUBG: New State को साल 2051 के लिहाज से तैयार किया गया है। गेम में 2051 में आने वाली गाड़ियों, हथियारों, नए मैप्स आदि की एक झलक मिलेगी। इस गेम को Krafton ने पब्लिश किया है जो कि दक्षिण कोरिया की वीडियो गेमिंग कंपनी है।