{"_id":"628730497806ff109e2dd757","slug":"vivo-s15-pro-vivo-s15-and-vivo-tws-air-debut-price-specifications","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Vivo S सीरीज के दो फोन लॉन्च, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स भी हुआ पेश","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 20 May 2022 11:38 AM IST