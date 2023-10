आज की लॉन्चिंग: Kodak ने लॉन्च किया QLED TV, Pebble की नई वॉच भी आई, जानें सभी फीचर्स

जर्मन ब्रांड Sennheiser ने भारत में अपने Ambeo Soundbar लॉन्च किया है। इस सीरीज के तहत Ambeo Soundbar Plus और Ambeo Sub साउंडबार लॉन्च किए गए हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक Ambeo Soundbar Plus दुनिया का पहला 7.1.4 स्टैंडअलोन साउंडबार है। इस साउंडबार के साथ Apple AirPlay 2 का भी सपोर्ट है। इसमें क्रोमकास्ट भी सपोर्ट है। Ambeo Sub के साथ हेवी बास का दावा किया गया है। इसमें 8 इंच का वूफर है।