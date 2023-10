आज की लॉन्चिंग: वनप्लस ने लॉन्च किया नया टैबलेट, BOULT की नई वॉच भी आई

OnePlus Pad Go को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। OnePlus ने अपने पहले पैड को इसी साल फरवरी में पेश किया गया था। OnePlus Pad Go में 11.35 इंच की 2.4K रिजॉल्यूशन वाली डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें मीडियाटेक हीलियो जी99 प्रोसेसर दिया गया है। OnePlus Pad Go में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला स्पीकर है। OnePlus Pad Go को 4 जीबी और 6 जीबी रैम के साथ खरीदा जा सकेगा। स्टोरेज के लिए 128 जीबी और 256 जीबी का विकल्प मिलेगा। OnePlus Pad Go में 8000mAh की बैटरी है जिसके साथ 33W SUPERVOOC चार्जिंग का सपोर्ट है। टैब की कीमत 20 हजार रुपये से कम है।