Tecno Camon 19 Pro 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा

Tecno Camon 19 Pro 5G भारत में लॉन्च होने को तैयार है। Tecno Camon 19 Pro 5G को लेकर कंपनी ने टीजर भी जारी किया है। टीजर के मुताबिक Tecno Camon 19 Pro 5G में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरे को लेकर दावा है कि यह लो लाइट में भी अच्छी तस्वीरें क्लिक करेगा। बता दें कि टेक्नो ने हाल ही में भारत में Tecno Camon 19 और Camon 19 Neo को लॉन्च किया है।

Any light, dim or bright, can be a highlight for all your pics!



With the all new TECNO CAMON 19 Pro 5G. Coming Soon.#TECNOMobile #TECNO #AStylishAffair #CAMON19Pro5G #StayTuned pic.twitter.com/zmCWqrvZtu