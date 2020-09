pTron ने लॉन्च किया पहला मेड इन इंडिया TWS-Bassbuds Plus

ऑडियो एसेसरीज बाजार में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करने वाली घरेलू कंपनी पीट्रोन (pTron) ने अपना पहला मेड इन इंडिया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स Bassbuds Plus लॉन्च कर दिया है। पीट्रोन के इस नए Bassbuds Plus की बिक्री अमेजन इंडिया से हो रही है। कंपनी ने अपने इस ईयरबड्स को लेकर शानदार ऑडियो क्वालिटी का दावा किया है। प्रत्येक ईयरबड्स का वजन महज 4 ग्राम है।शानदार ऑडियो के इस Bassbuds Plus में 8एमएम का कॉपर का ड्राइवर दिया गया है। इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। चार्जिंग केस के साथ इसकी बैटरी को लेकर 12 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है। कॉलिंग के लिए इस बड्स में इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है। बैटरी लेवल के लिए चार्जिंग केस में एक स्मार्ट डिस्प्ले भी है।Bassbuds Plus में गूगल असिस्टेंट और एपल सिरी का भी सपोर्ट है। कॉलिंग के लिए आप सिंगल बड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ के लिए इसे IPX4 की रेटिंग भी मिली है। इसकी कीमत महज 999 रुपये है।बता दें कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने pTron Bassbuds Urban को भारतीय बाजार में उतारा है। पीट्रोन बासबड्स अरबन के प्रत्येक बड्स में 50mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 400mAh की बैटरी दी गई है। इसमें स्मार्ट टच का भी सपोर्ट है जिसके जरिए फोन कॉल रिसीव किया जा सकता है। इसकी कीमत 1,299 रुपये है।इसके अलावा म्यूजिक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। म्यूजिक प्लेबैक के टाइम को लेकर पांच घंटे के बैकअप का दावा किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमे ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है जिसकी रेंज 10 मीटर है। चार्जिंग के लिए आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा। इसमें 6एमएम का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है।