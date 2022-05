{"_id":"62737df87543ee509d45c98e","slug":"nothing-phone-1-specifications-leaked-know-all-details","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nothing Phone 1 के सभी फीचर्स हुए लीक, मिलेगा स्नैपड्रैगन का यह प्रोसेसर","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की नई कंपनी Nothing जल्द ही अपना पहला स्मार्टफोन पेश करने वाली है। कहा जा रहा है कि 2022 की तीसरी तिमाही में Nothing Phone 1 लॉन्च होगा। Nothing Phone 1 का मुकाबला वनप्लस, ओप्पो और वीवो के साथ सैमसंग और एपल के स्मार्टफोन के साथ होगा।



Nothing Phone 1 को लेकर एक लीक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि Nothing Phone 1 को स्नैपड्रैगन 788G प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 90Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा।



Nothing Phone 1 के फीचर्स को @rsjadon01 नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है। यूजर्स के मुताबिक Nothing Phone 1 को अमेजन पर लिस्ट किया गया था जिसे अब हटा लिया गया है, हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।







Nothing Phone 1 की संभावित स्पेसिफिकेशन

Nothing Phone 1 में एंड्रॉयड 12 आधारित Nothing OS होगा। इसके अलावा नथिंग के इस पहले फोन को स्नैपड्रैगन 788G प्रोसेसर और 8 जीबी रैम के साथ पेश किया जाएगा। Nothing Phone 1 में 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz होगा और डिस्प्ले के साथ HDR10+ का सपोर्ट होगा।



Nothing Phone 1 के कैमरे की बात करें तो इसमें तीन रियर कैमरे मिलेंगे जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा। वहीं दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का होगा। नथिंग के इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।



जहां तक स्टोरेज का सवाल है तो कहा जा रहा है कि Nothing Phone 1 में 128 जीबी की इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा फोन में 4500mAh की बैटरी होगी जिसके साथ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा।