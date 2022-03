{"_id":"623bf0ee2ec73f7e593a3ea5","slug":"nothing-phone-1-india-launch-set-for-auggust-2022-to-come-with-nothing-os","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंतजार खत्म: Nothing Phone 1 इसी साल अगस्त में होगा लॉन्च, मिलेगा स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार Nothing इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और जेनरल मैनेजर मुन शर्मा के मुताबिक Nothing Phone 1 की भारत में लॉन्चिंग, ग्लोबल लॉन्चिंग के साथ ही होगी। मनु शर्मा ने पिछले साल सैमसंग का साछ छोड़कर नथिंग का दामन थामा था।

कार्ल पेई की नई कंपनी नथिंग (Nothing) इसी साल भारतीय बाजार में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। Nothing Phone 1 के साथ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा। फोन का प्रोटोटाइप भी सामने आया है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि Nothing Phone 1 को ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। कार्ल पेई वनप्लस के को-फाउंडर हैं, हालांकि अब उन्होंने वनप्लस से अपना नाता तोड़ लिया है।



Nothing Phone 1 को लेकर कंपनी के ट्विटर अकाउंट से एक टीजर भी जारी किया गया है, हालांकि कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्चिंग की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फोन की लॉन्चिंग अगस्त में होगी।



Nothing Phone 1 को लेकर कहा जा रहा है कि इसका मुकाबला वनप्लस से नहीं, बल्कि एपल के आईफोन से होगा। नथिंग के इस फोन में Nothing OS दिया जा सकता है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेस्ट प्योर एंड्रॉयड का अनुभव होगा। यूजर्स अपने हिसाब से फोन के ग्राफिक्स, साउंड आदि को कस्टमाइज कर सकेंगे।



कस्टमाइजेशन के अलावा Nothing OS के साथ अन्य ओएस के मुकाबले 40 फीसदी कम प्री-लोडेड एप्स मिलेंगे। फोन के लॉन्च से पहले यूजर्स को नथिंग ओएस की एक झलक देने के लिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू लॉन्चर के जरिए लॉन्च करने का एलान किया है जिसे कुछ चुनिंदा एंड्रॉयड यूजर्स अपने फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे।



बता दें कि पिछले साल Nothing ने भारतीय बाजार में आखिरकार अपना पहला प्रोडक्ट Nothing Ear 1 लॉन्च किया है। Nothing Ear 1 की बिक्री फ्लिपकार्ट से हो रही है। Nothing Ear 1 की कीमत भारतीय बाजार में 5,999 रुपये रखी गई है।