Nokia C21 Plus की सेल शुरू, कम कीमत में मिलेगी 3 दिन की बैटरी लाइफ

नोकिया ने अपने स्मार्टफोन Nokia C21 Plus को खरीदारी के लिए उपलब्ध कर दिया है। इस फोन को नोकिया ने 12 जुलाई को भारत में लॉन्च किया था। Nokia C21 Plus को 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ पेश किया गया है। इस फोन को डार्क सियान और वार्म ग्रे दो कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।



फोन में 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और रिक्योरिटी के लिए रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन को रिटेल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। चलिए जानते हैं Nokia C21 Plus की कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में...



Nokia C21 Plus की कीमत

नोकिया की तरफ से आने इस फोन को बजट सेगमेंट में भारतीय बाजार में लाया गया है। इस फोन के 3 जीबी रैम के साथ 32 जीबी स्टोरेज को 10,299 रुपये और 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 11,299 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन को रिटेल स्टोर, ई-कॉमर्स वेबसाइट और नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट से फोन खरीदने पर लिमिटेड टाइम के लिए नोकिया वायर ईयरफोन भी साथ में मिलने वाली हैं।



Nokia C21 Plus की स्पेसिफिकेशन

Nokia C21 Plus में 6.5 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले और 20:9 का आस्पेक्ट रेश्यो देखने को मिलता है। फोन में एंड्रॉयड 11 के साथ ऑक्टा कोर Unisoc SC9863A प्रोसेसर दिया गया है। फोन में रिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और AI फेस अनलॉक फीचर्स भी मिलता है। फोन में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जो 13 मेगापिक्सल का प्रायमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।



Nokia C21 Plus में कंपनी दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी देने वाली है। फोन में 5,050mAh की बैटरी के साथ 10W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 100 फीसदी चार्जिंग के बाद 3 दिन बैटरी बैकअप देती है। फोन में 3.5mm हैडफोन जैक, माइक्रो USB पोर्ट और Bluetooth v4.2 जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं।