{"_id":"6281cc85273c6a3bf2257d66","slug":"new-iphone-models-to-come-with-usb-type-c-port-reportedly-in-testing","type":"story","status":"publish","title_hn":"बड़े बदलाव की तैयारी: यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है नया आईफोन","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Mon, 16 May 2022 09:31 AM IST