{"_id":"6285d399c194a122377d46fd","slug":"moto-g71s-5g-launched-with-5000mah-battery-50-megapixel-triple-rear-cameras","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मोटोरोला का बजट स्मार्टफोन Moto G71s 5G लॉन्च, डॉल्बी एटमॉस का मिलेगा सपोर्ट","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 19 May 2022 10:50 AM IST