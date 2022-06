{"_id":"62b2ab7526ea313ec9582f77","slug":"just-corseca-launches-sonique-tws-earbuds-with-metallic-case-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"Just Corseca ने मेटल केस के साथ लॉन्च किया ईयरबड्स, 22 घंटे चलेगी बैटरी","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 22 Jun 2022 11:12 AM IST

Just Corseca ने भारतीय बाजार में अपने नए ईयरबड्स SONIQUE को लॉन्च कर दिया है। SONIQUE के साथ मेटल का चार्जिंग केस मिलेगा। इसकी बॉडी जिंक एलॉय की है। इस ईयरबड्स में प्ले-पॉज और कॉल रिसीव-रिजेक्ट के लिए टच का सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए SONIQUE में ब्लूटूथ V5.1 दिया गया है जिसका रेंज 10–15 मीटर है।



प्रत्येक ईयरबड्स में 30mAh की बैटरी है और चार्जिंग केस में 300mAh की बैटरी है जिसे लेकर 22 घंटे के प्लेटाइम का दावा है। SONIQUE ईयरबड्स में एचडी स्टीरियो साउंड के साथ हेवी बास मिलेगा। इसमें 10mm का ड्राइवर है। इसके अलावा बेस्ट कॉलिंग एक्सपेरियंस के लिए डुअल माइक्रोफोन दिए गए हैं।



SONIQUE ईयरबड्स के साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ईयरबड्स में बैटरी लेवल के लिए एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं। वाटर रेसिस्टेंट के लिए इसे IPX5 की रेटिंग मिली है। चार्जिंग केस के साथ टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। बड्स को डार्क ग्रे कलर में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ एक साल की वारंटी मिलेगी। Just Corseca SONIQUE TWS की कीमत 4,999 रुपये रखी गई है।



बता दें कि कुछ दिन पहले ही Just Corseca ने Stallion नेकबैंड लॉन्च किया है। Just Corseca Stallion की बैटरी को लेकर 100 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है। Just Corseca Stallion में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 भी दिया गया है।