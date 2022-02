{"_id":"620a18e3567d3720cb739cd5","slug":"infinix-zero-5g-launched-in-india-as-the-brand-first-5g-phone-price-and-specifications","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इनफिनिक्स का पहला 5जी फोन: Infinix Zero 5G भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 20 हजार रुपये से भी कम","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार Infinix Zero 5G भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला कंपनी का पहला 5जी स्मार्टफोन है। Infinix Zero 5G को पंचहोल डिस्प्ले और दो कलर में पेश किया गया है।

Infinix Zero 5G भारत में लॉन्च हो गया है। Infinix Zero 5G भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला कंपनी का पहला 5जी स्मार्टफोन है। Infinix Zero 5G को पंचहोल डिस्प्ले और दो कलर में पेश किया गया है। Infinix Zero 5G में 6.78 इंच की डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। Infinix Zero 5G के साथ तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है। फोन के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।

Infinix Zero 5G को एक ही वेरियंट में पेश किया गया है जो कि 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल है और इसकी कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। Infinix Zero 5G को कॉस्मिक ब्लैक और स्काइलाइट ऑरेंज कलर में 18 फरवरी से फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। Infinix Zero 5G के यूजर्स फोन खरीदने के अगले सात दिन के अंदर Infinix Snokor (iRocker) ईयरबड्स को महज 1 रुपये खरीद सकेंगे।

Infinix Zero 5G में एंड्रॉयड 11 दिया गया है जो कि XOS 10 पर आधारित है। Infinix Zero 5G में 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LTPS डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2460 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 निट्स है। Infinix Zero 5G में मीडियाटेक Dimensity 900 प्रोसेसर, 8 जीबी LPDDR5 रैम और 128 जीबी UFS 3.1 स्टोरेज है। फोन के साथ 5 जीबी वर्चुअल रैम भी मिलेगा।

Infinix के साथ तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है इसका अपर्चर f/1.79 है। दूसरा लेंस 13 मेगापिक्सल का पोट्रेट लेंस है जिसके साथ 30X डिजिटल जूम मिलेाग। तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का डेफ्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे के साथ डुअल फ्लैश लाइट मिलेगी।

Infinix Zero 5G में कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ v5, GPS, OTG और 3.5mm का हेडफोन जैक है। चार्जिंग के लिए टाईप-सी पोर्ट मिलेगा। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ 33W की फास्ट चार्जिंग है। फोन में डुअल स्पीकर है जिसके साथ DTS सराउंड साउंड भी मिलेगा।