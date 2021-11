Infinix भारत में जल्द लॉन्च करेगी पहला 5जी फोन, टीजर हुआ रिलीज

विज्ञापन

The world is a battlefield, it's time to #ChooseYourWeapon & own the game!



For all the gamers in the house, get ready because there's something special coming soon.#fridaymorning#Friday #FridayVibes pic.twitter.com/07oaQszaq7 — Anish Kapoor (@AnishKapoor16) November 26, 2021

Infinix जल्द ही भारतीय बाजार में अपना पहला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इनफिनिक्स के इस फोन का नाम Infinix Zero 5G। इनफिनिक्स इंडिया के सीईओ ने ही इसकी पुष्टि की है। Infinix Note 11S एक बजट 5जी स्मार्टफोन होगा। Infinix Note 11S को इससे पहले थाईलैंड में मीडियाटेक Helio G96 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। Infinix Note 11S को तीन रैम और स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है।Infinix इंडिया के सीईओ अनिश कपूर ने Infinix Note 11S का टीजर ट्विटर पर जारी किया है। Infinix Note 11 और Infinix Note 11S का रीटेल बॉक्स भी सामने आया है जिस पर घर में मौजूद सभी गेर्मस तैयार रहें, क्योंकि कुछ स्पेशल आ रहा है (For all the gamers in the house, get ready because there's something special coming soon) कैप्शन लिखा हुआ है। Infinix Note 11S एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा जिसके साथ मॉन्सटर किट भी मिलेगा।इस फोन के अलावा एक टिप्सटर ने कंपनी के पहले 5जी स्मार्टफोन को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। Infinix Zero 5G का मॉडल नंबर X6815 इतना है। Infinix Zero 5G के साथ पंचहोल डिस्प्ले मिलेगी। फोन में तीन रियर कैमरे मिलेंगे जिनके साथ दो फ्लैश लाइट मिलेंगी। इसके अलावा फोन को सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ भी पेश किया जा सकता है। फोन में मीडियाटेक Dimensity 900 प्रोसेसर मिलेगा, हालांकि कंपनी ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।Infinix Note 11S में एंड्रॉयड 11 दिया गया है। इसमें 6.95 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2460 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर, 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक की स्टोरेज मिलेगी जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकेगा।Infinix के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है। वहीं दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का और तीसरा लेंस भी 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।फोन के साथ मॉन्सटर गेम किट मिलेगा। इसके अलावा इसमें डुअल स्पीकर है जिसके साथ DTS सराउंड का सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए Infinix Note 11S में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, 3.5mm का हेडफोन जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ 33W की सुपर चार्ज फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।