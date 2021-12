BWF World Championship: पीवी सिंधु क्वॉर्टरफाइनल में पहुंचीं, थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को हराया

भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए विश्व चैंपियनशिप के क्वॉर्टरफाइनल में जगह बना ली है। गत चैंपियन सिंधु ने गुरुवार को प्री क्वार्टरफाइनल मुकाबले में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को सीधे सेटों में 21-14, 21-18 से हराया। दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी सिंधु 48 मिनट के खेल में पूरी तरह से थाईलैंड की खिलाड़ी पर हावी रहीं। सिंधु की चोचुवोंग के खिलाफ यह पांचवीं जीत है।

With delightful mixture of precise attack & wall-like defence reigning world champion @Pvsindhu1 beat 🇹🇭's Pornpawee Chochuwong 21-14, 21-18 in the R16 and made her way into the quarter finals at #BWFWorldChampionships2021 👊#WorldChampionships2021#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/8XlT7u2Bgy